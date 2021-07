Der Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United befindet sich auf der Zielgeraden – dies bestätigte auch BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Rande des Testspiels gegen Gießen.

Aus diesem Grund hat Borussia Dortmund nun die Rückennummer des englischen Nationalspielers neu vergeben. Youngster Giovanni Reyna wird künftig im Trikot mit der Nummer sieben auflaufen.

Anzeige

"Doppelpass on Tour": Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Auftakt in Mainz und Frankfurt am 11. und 12. August - weitere Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

Große Ehre für Giovanni Reyna

Der BVB machte dies am Dienstabend auf Twitter publik. In einem Video wurden alle aufgehängten Dortmund-Trikots in der Kabine vor dem Testspiel gegen den Regionalligisten Gießen gezeigt – darauf zu sehen war auch das Jersey des US-Amerikaners mit der Rückennummer sieben.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Für Reyna dürfte dies eine große Ehre sein. Vor ihm haben bereits BVB-Legenden wie Michael Zorc, Andreas Möller und Stefan Reuter dieselbe Nummer getragen.

Der 18-Jährige lief zuvor mit der Nummer 32 auf.