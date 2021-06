Bundesligist RB Leipzig hat das nächste Talent aus dem Red-Bull-Universum verpflichtet.

Der 18 Jahre alte Amerikaner Caden Clark von den New York Red Bulls erhält in Leipzig einen Vertrag bis 2024, er wird aber zunächst leihweise weiterhin für den Klub aus der Major League Soccer (MLS) auflaufen.

Clark, offensiver Mittelfeldspieler, wurde unter anderem in der Akademie des FC Barcelona ausgebildet und ging im vergangenen Jahr nach New York. Dort kämpfte er sich in die erste Mannschaft und traf sofort bei seinem MLS-Debüt. Derzeit laboriert er an den Folgen einer Blinddarm-OP.