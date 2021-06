Bundesligist FSV Mainz 05 wird sein Trainingslager im Rahmen der Saisonvorbereitung im österreichischen Bad Häring abhalten.

Das teilten die Nullfünfer am Freitag mit. Vom 20. bis 28. Juli bezieht der Verein in Tirol sein Quartier, am 23. und 27. Juli sind zwei Testspiele geplant. Die jeweiligen Gegner stehen noch nicht fest.