Der Nächste verlässt das Trainerteam des FC Bayern München!

Nach SPORT1-Informationen löst Co-Trainer Danny Röhl seinen Vertrag beim Rekordmeister auf und verlässt die Münchner trotz eines Vertrages bis 2022 (beidseitige Option bis 2023) vorzeitig.

Flick und Röhl schätzen sich

Wohin es den 32-Jährigen zieht, ist noch nicht bekannt. Flick förderte Röhl in den vergangenen anderthalb Jahren intensiv und soll sich gut vorstellen können, mit dem gebürtigen Zwickauer auch zukünftig zusammenzuarbeiten.

Beide schätzen sich enorm. Flick sagte einmal: "Er ist für mich ein sehr wichtiger Mann an meiner Seite. Was die Spielphilosophie angeht, haben wir die gleiche Idee. Das ist wichtig." Folgt Röhl Flick nun zum DFB?

Röhl wird zu Flicks Schattenmann

Zunächst fungierte Röhl, der 2019 nach München kam, als Videoanalyst. Flick förderte Röhl, vertraute ihm unter anderem Teile der Trainingssteuerung an. Am Spieltag saß er mit Miroslav Klose auf der Tribüne und analysiert das Bayern-Spiel von oben. In den Halbzeiten flitzen beide in die Kabine und beratschlagen Flick.

Röhl ist bereits der dritte Co-Trainer von Flick, der den Deutschen Meister zum Saisonende verlässt. Auch Hermann Gerland und Klose gaben bereits ihren Abschied aus München bekannt.

Nagelsmann bekommt Wunsch-Co-Trainer

Bereits vor einer Woche hatte SPORT1 berichtet, dass der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seine Wunsch-Co-Trainer bekommt. Nach SPORT1-Informationen werden ihm die beiden Co-Trainer Xaver Zembrod und Dino Toppmöller von RB Leipzig zum FC Bayern folgen.

FCB-Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen hat eine Einigung mit Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erzielt. Die Münchner bezahlen eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich. Zuvor stand bereits der Wechsel von Videoanalyst Benjamin Glück fest.

Beim FC Bayern trifft die Leipzig-Kombo auf Toni Tapalovic (Torwarttrainer) und Dr. Holger Broich (Fitness-Chef). Die Zukunft von Röhl galt als offen. Jetzt macht er Nägel mit Köpfen.