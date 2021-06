Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic fordert einen Leistungssprung von Leroy Sané in dessen zweitem Jahr beim Rekordmeister.

In der ersten Saison habe sich der Nationalspieler nach einem Kreuzbandriss "wieder herangetastet, sein großes Talent und einige gute Spiele gezeigt. Aber jetzt erwarten wir, dass er Leistungsträger wird und die Mannschaft auch trägt", sagte Salihamidzic dem kicker.

In der Nationalmannschaft schafft Sané ähnliches aktuell nicht. Nach zwei Kurzeinsätzen und einem schwachen Spiel gegen Ungarn von Beginn an steht der 25-Jährige aktuell sehr in der Kritik.

Sané hatte in der vergangenen Saison in 44 Pflichtspielen zehn Tore erzielt und zwölf Treffer vorbereitet. Nun sei das "Jahr der Stabilisierung" vorüber.

"Ich habe großes Vertrauen in ihn, auch wenn er eine andere Art als andere Spieler hat", sagte Salihamidzic: "Er steht allerdings auch vor einem Jahr der Wahrheit. Und er wird dafür von uns allen jede Unterstützung erfahren."

Bessere Leistungen fordert Salihamidzic aber nicht nur von Sané, sondern auch von den beiden anderen Flügelspieler Kingsley Coman und Serge Gnabry: "Ich wünsche und erwarte, dass sie sich steigern. Und ich bin überzeugt, dass ihnen das gelingt."

