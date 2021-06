Er soll eine neue Ära einleiten: Julian Nagelsmann hat beim FC Bayern einen Fünfjahresvertrag unterschrieben - jetzt steht fest, auf wen der neue Coach bei seiner Premier treffen wird.

Wie der deutsche Rekordmeister am Montag bekannt gab, werde man am 24. Juli ein Testspiele gegen den niederländischen Topklub Ajax Amsterdam veranstalten. Dann eben erstmals mit Nagelsmann an der Seitenlinie, der von RB Leipzig nach München kommt.

Die Partie wird im Zuge des Audi Football Summit ausgetragen. Dieser ist Teil der Audi Summer Tour und wird von Match IQ organisiert - der Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur des SPORT1 MEDIEN Konzerns.

Bei der erneut digital veranstalteten Sommer-Tour will der FCB seinen Fans die Möglichkeit geben, weltweit an der Vorbereitung des Nagelsmann-Teams teilzuhaben. Das verbindende Motto 2021 lautet: "together we move". Vom 23. bis zum 31. Juli soll es unter anderem diverse Wettkämpfe der Bayern-Stars zu sehen geben.

In einer Mitteilung der Bayern heißt es: "Das Team Manuel Neuer mit Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Lucas Hernández misst sich mit dem Team Robert Lewandowski mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und Jamal Musiala in einer Elfmeter-Challenge, im Teqball und weiteren ungewohnten Disziplinen."

Erstes Nagelsmann-Spiel vor nur 500 Fans

Bayern-Vorstand Oliver Kahn betonte, wie stark der Zusammenhalt zwischen Fans und Verein sei. "Wir sind uns nah, trotz der Distanz, zu der uns Corona zwingt. Mit unserer Audi Summer Tour bleibt unsere Mannschaft für unsere Anhänger rund um den Globus auch in Zeiten von Corona greif- und erlebbar."

Der Test gegen Ajax soll dann auch wieder vor Fans stattfinden. In der Allianz Arena werden dann aber laut Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nur 500 Zuschauer erlaubt sein. Anders als bei der EM, wo derzeit 14.500 Gäste in München zugelassen sind. Hierbei handele es sich um ein Pilotprojekt der Regierung, teilten die Bayern mit.

Die meisten Fans müssen das Spiel also vor dem Bildschirm verfolgen, RTL überträgt live.