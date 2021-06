Wer hätte das gedacht?

Nach SPORT1-Informationen wollte Julian Nagelsmann im vergangenen Sommer Marc Roca verpflichten!

Richtig gehört! Der zukünftige Bayern-Trainer hatte den 24 Jahre alten Spanier bei RB Leipzig auf dem Zettel und wollte ihn gerne holen. Nagelsmann hatte ihn schon länger im Blick und attestierte ihm zu diesem Zeitpunkt zwei starke Jahre bei Espanyol Barcelona.

Der Wechsel klappte bekanntlich nicht, da sich Roca für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschied.

Wie es der Zufall so will, treffen die beiden nun in München aufeinander!

Das gefällt Nagelsmann an Roca

Nagelsmann sieht in Roca einen typischen, technisch versierten Sechser, der seine Stärken im Spielaufbau hat. Ausbaufähig ist hingegen seine Dynamik. Da Roca einen hohen Körperschwerpunkt hat, wirkt sein Spiel oft schwerfällig. Nagelsmann will genau in diesen Punkten ansetzen und traut ihm eine gute Entwicklung zu.

Roca hingegen ist längst proaktiv und arbeitet derzeit mit privaten Fitnesstrainern vor allem im physischen Bereich, um ab dem 5. Juli topfit in die Vorbereitung unter Nagelsmann zu starten.

Im defensiven Mittelfeld wird der Spanier weiterhin Joshua Kimmich und Leon Goretzka vor sich haben, mit denen Nagelsmann fest im Zentrum plant.

Da Corentin Tolisso weiterhin als Verkaufskandidat gilt und Roca beim FC Bayern bleiben will, kann er sich im Zentrum berechtigte Hoffnungen auf mehr Einsätze machen als in der Vorsaison. Denn unter Hansi Flick kam er lediglich auf 567 Einsatzminuten. Das soll sich unter Nagelsmann ändern.

