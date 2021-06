Antonio di Salvo ist heute Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

In der neuen Podcast-Folge von "Meine Bayern-Woche“ spricht Antonio di Salvo über die legendäre FCB-Meisterschaft 2001. Außerdem verrät er, was er an Ottmar Hitzfeld schätzt.