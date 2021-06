Starke Aktion von Alphonso Davies! Der Profi des FC Bayern München setzt sich für Notleidende ein.

Der Shootingstar der vorletzten Saison spendet Hilfsmittel an Bedürftige in seiner kanadischen Heimat und macht auf deren Situation aufmerksam. Auf Instagram postete Davies ein Bild von sich mit Wasserflaschen, Sonnencreme und Kleidung.

Davies macht auf Hitzewelle in Kanada aufmerksam

Grund ist eine aktuell wütende, außergewöhnliche Hitzewelle im Westen Kanadas rund um die Stadt Edmonton. In der nächsten Woche werden jeden Tag Temperaturen deutlich über 30 Grad erwartet. Laut lokaler Medien seien das mehr Tage über 30 Grad als in den letzten fünf Jahren. Die Situation könnte sich noch weiter zuspitzen, es werden bis zu 40 Grad erwartet. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Davies schrieb bei Instagram: "Es ist immer wichtig, seiner Gemeinde etwas zurückzugeben! An meine Mitbürger in Edmonton: Das Bissell Centre braucht unsere Hilfe während dieser Hitzewelle. Lasst uns tun, was wir können, um zu helfen!"

Organisationen wie das Bissell Centre gehen auf die Straße und verteilen die Hilfsmittel an die Bedürftigen.