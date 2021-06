Eintracht Frankfurt soll nach Informationen des TV-Moderators Diego Rueda kurz vor einem Transfer von Rafael Santos Borré stehen, Sky berichtet bereits von einer Einigung. SPORT1 kann bestätigen, dass sich die Hessen intensiv mit dem kolumbianischen Angreifer in Diensten von River Plate beschäftigen. (Alles Wichtige zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Borré kennt sich in Europa bereits aus. Atlético Madrid verpflichtete ihn 2015 für fünf Millionen Euro und verlieh ihn zunächst zurück in die Heimat und in der darauffolgenden Spielzeit zum FC Villarreal (30 Pflichtspiele, vier Tore, zwei Vorlagen).

Anzeige

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

River Plate sind bei Borré die Hände gebunden

River Plate holte ihn 2017 für 3,5 Millionen Euro – und möchte nun trotz 2021 auslaufenden Vertrags irgendwie noch eine Ablöse generieren. Wie Goal berichtet hat, liegen derzeit aber nur 50 Prozent der Transferrechte beim argentinischen Klub.

Die andere Hälfte besitzt Atlético. Um Borré ein Angebot zur Vertragsverlängerung zu machen und ihn anschließend für eine adäquate Ablöse zu transferieren, benötigt River Plate mindestens weitere 25 Prozent.

Doch diese Gedankengänge sind hinfällig, wenn sich Borré und die Eintracht auf einen Wechsel einigen. Aktuell nimmt der Angreifer an der Copa América teil und trifft im Viertelfinale auf Uruguay.

Bei der Eintracht könnte Borré ein Puzzleteilchen bei einem möglichen Abgang von André Silva sein. Die Frankfurter müssten sich dann wohl breiter aufstellen, eins zu eins ist Silva kaum zu ersetzen. Dazu aber gleich mehr. (Bericht: Das ist Glasners Plan mit Frankfurt)

Krösche schweigt zu Borré-Gerücht

Sportvorstand Markus Krösche wollte sich auf SPORT1-Nachfrage nicht zu Gerüchten rund um Borré äußern. Doch der Nationalspieler wäre aus diversen Gründen eine spannende Verpflichtung. Er kennt sich in System mit Dreier- und Viererkette aus und gilt als Profi, der sich intelligent in den Räumen bewegen und auch tiefer fallen lassen kann. Als ausbaufähig wird der Torabschluss angesehen, dafür sind erster Ballkontakt und Technik stark.

Bei der Eintracht bleiben die Verantwortlichen auch bei einem drohenden Silva-Abgang vergleichsweise gelassen. Ernsthaft mit einem Verbleib hat man SPORT1-Informationen zufolge nach einer Fabel-Saison nicht mehr gerechnet, der Klub sieht sich für den Fall der Fälle vorbereitet. Das Agreement bei einem Silva-Abgang soll bei 30 Millionen Euro liegen, die Berateragentur partizipiert. (Alles Wichtige zur Bundesliga)

Silva steht bei Leipzig auf dem Zettel

Ob Silva tatsächlich in Leipzig landet? Was die Bild als beinahe fix vermeldet, ist laut kicker oder Frankfurter Rundschau noch nicht spruchreif. Doch die Verhandlungen laufen, ein Transfer liegt im Bereich des Möglichen. Ob der Angreifer noch einmal nach einer persönlichen enttäuschenden Europameisterschaft im Eintracht-Trikot aufläuft? (Ergebnisse und Spielplan Bundesliga)

Schwer vorstellbar. Umso wichtiger ist es für Ersatz zu sorgen. Borré könnte ein Bausteinchen sein.