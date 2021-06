Der Berater von Filip Kostic soll sich nach Informationen des Corriere dello Sport bereits mit dem Sportdirektor der AS Rom, Tiago Pinto, getroffen haben.

José Mourinho, der den Serie-A-Klub zur kommenden Saison trainiert, hat Gefallen gefunden an den Auftritten des Serben von Eintracht Frankfurt. Rom plant offenbar ein erstes Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro für den Linksfuß abzugeben.

Eintracht-Schmerzgrenze für Kostic bei 25 Millionen Euro

Doch damit würde der italienische Traditionsklub nicht weit kommen. Nach SPORT1-Informationen will die Eintracht Kostic nicht unter Wert verkaufen, mindestens 25 Millionen Euro müsste ein aufnehmender Verein auf den Tisch legen. Die Hessen haben angesichts des bis 2023 laufenden Kontrakts im Poker alle Trümpfe in der Hand. Darüber hinaus hat der neue Trainer Oliver Glasner angekündigt, um Kostic und auch André Silva, der angeblich vor einem Wechsel zu RB Leipzig steht, kämpfen zu wollen.

Nach SPORT1-Informationen gibt es bei der Eintracht zwar vereinzelte Agreements, jedoch keine Ausstiegsklauseln in den – teils langfristig laufenden – Verträgen der Stars.

Neben AS Rom sollen auch Lazio Rom und Inter Mailand genauer bei Kostic hinschauen. Sie werden sich finanziell strecken müssen, um ihn in die Serie A zu locken. Umgekehrt aber werden ihm die Frankfurter keine Steine in den Weg legen, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist. Alle Parteien wissen, dass Kostic mit seinen bald 29 Jahren die wohl letzte Chance für einen großen (finanziellen) Schritt hat.

Hamann adelte Kostic: "Linker Fuß wie ein Laser"

Der Linksaußen, der in Frankfurt aufgeblüht ist und jeden Cent, der 2018 an den Hamburger SV überwiesenen fünf bis sechs Millionen Euro, wert war, hat sich stets tadellos verhalten. Kostic zählt zur Kategorie Musterprofi, er hegt und pflegt seinen Körper und wirft auf dem Platz alles rein.

In 127 Pflichtspielen für die Eintracht steuerte er 26 Treffer und 48 Vorlagen bei. Sky-Experte Dietmar Hamann adelte ihn in der Vorsaison nach dem x-ten seiner insgesamt 17 Assists: "Sein linker Fuß ist wie ein Laser."

Eintracht-Knipser vor Wechsel nach Leipzig

Ob Kostic diese Qualität nach drei überaus erfolgreichen Jahren in Frankfurt bald im Süden Europas unter Beweis stellen darf? Möglich, aber noch völlig vage und unkonkret. Bei der Eintracht trudelte nach SPORT1-Informationen bislang noch keine Offerte für Kostic ein.

Krösche: "Im Fußball kann man nichts ausschließen"

Sportvorstand Markus Krösche jedenfalls zeigte sich im Gespräch mit SPORT1 schon vor Wochen offen für alles: "Filip Kostic hat Großartiges geleistet, er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wir wollen grundsätzlich nicht so viel am Kader verändern. Filip bringt viel mit von dem, was wir für unseren Fußball benötigen." Er fügte an: "Im Fußball kann man aber nichts ausschließen." (Bericht: Warum die Personalie Kostic so knifflig ist)

Aber Kostic fühlt sich in Frankfurt sehr wohl, er wird Glasner kennenlernen und sich dessen Ideen anhören wollen.