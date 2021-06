Erst am vergangenen Donnerstag hatte Präsident Werner Wolf bei einer Mitgliederversammlung des 1. FC Köln verraten, dass er mit Ex-Nationalspieler Lukas Podolski in Kontakt stehe.

Nun hat sich der langjährige FC-Profi selbst zu den Gerüchten um eine Rückkehr geäußert.

Bei Twitter schrieb Podolski: "Während der Mitgliederversammlung des FC wurde erklärt, dass ich a.) in der kommenden Saison nicht zum FC zurückkehren werde, aber man b.) mit mir in einem guten Dialog sei." Dann stellte er klar: "a.) kann ich bestätigen, b.) nicht. Der Vorstand des 1. FC Köln steht und stand mit mir nicht in Kontakt."

Eine klare Ansage des 36-Jährigen.

Podolski vermisst das "FC-Gefühl"

Dabei hatte Podolski in einem Interview mit dem Kölner Anzeiger den Fans zuletzt noch Hoffnung gemacht und verraten, dass er noch einmal für den Klub spielen möchte. (Alles zur Bundesliga)

In dem Gespräch Anfang Juni hatte der Ex-Nationalspieler aber auch den Vereinsvorstand attackiert. Die Bosse würden handeln, "als säßen sie in einer Dunkelkammer und würden versuchen, den Verein von dort zu leiten".

Podolski fügte damals an: "Das FC-Gefühl, die geballte Power, die dieser Traditionsklub hat, ist leider verloren gegangen." (Die wichtigsten News vom Transfermarkt im Transferticker)

Nun geht der 130-malige Nationalspieler erneut auf Distanz zu seinem Herzensklub - und stellt obendrein dessen Präsidenten öffentlich bloß.

Eine baldige Rückkehr scheint damit vorerst ausgeschlossen.

Podolski auf Vereinssuche

Dabei ist der Weltmeister von 2014 bei vielen Kölner Fans immer noch sehr beliebt. Denn: Podolski ist in Köln aufgewachsen und spielte 14 Jahre lang für den Klub. Der Linksfuß schaffte bei den Rheinländern den Sprung zu den Profis und erzielte in 181 Pflichtspielen 86 Treffer. Zudem lieferte der Spaßvogel 42 Assists.

Zuletzt kickte er drei Jahre lang beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe, ehe er 2020 in die Türkei zu Antalyaspor wechselte. (Podolski wettert gegen Ex-Klub Antalyaspor)

Aktuell ist noch offen, wo er seine fußballerische Reise fortführen wird. Sein Vertrag in Antalya ist in diesem Jahr ausgelaufen.