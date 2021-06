Bis zum Beginn der neuen Bundesliga-Saison 2021/22 dauert es noch einige Wochen.

Trotzdem sind die Vereine der höchsten deutschen Spielklasse bereits aktiv auf dem Transfermarkt und machen Verpflichtungen für die kommende Spielzeit perfekt.

So hat der FC Bayern kürzlich einen Personalwechsel auf der Torwartposition angekündigt. Alexander Nübel hat einen Leihvertrag bei der AS Monaco unterschrieben, dafür kehrt Sven Ulreich vom HSV als Nummer zwei zurück. Der VfL Bochum leiht Eduard Löwen von Hertha BSC.

SPORT1 zeigt die fixen Sommer-Transfers in der Bundesliga.

FC Bayern München

Zugänge: Omar Richards (FC Reading/ablösefrei), Dayot Upamecano (RB Leipzig/42,5 Millionen Euro), Joshua Zirkzee (war an Parma Calcio ausgeliehen), Chris Richards (war an die TSG Hoffenheim ausgeliehen), Adrian Fein (war an PSV Eindhoven ausgeliehen), Lars Lukas Mai (war an den SV Darmstadt 98 ausgeliehen), Michael Cuisance (war an Olympique Marseille ausgeliehen), Christian Früchtl (war an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen), Sven Ulreich (Hamburger SV/ablösefrei)

Abgänge: Javi Martinez (Qatar SC/ablösefrei), David Alaba (Real Madrid/ablösefrei), Jerome Boateng (vereinslos), Douglas Costa (war von Juventus Turin ausgeliehen), Tiago Dantas (war von Benfica Lissabon ausgeliehen), Alexander Nübel (verliehen an AS Monaco)

Borussia Dortmund

Zugänge: Gregor Kobel (VfB Stuttgart/15 Mio.), Soumaila Coulibaly (Paris St. Germain/ablösefrei), Sergio Gomez (war an SD Huesca ausgeliehen), Jeremy Toljan (war an US Sassuolo ausgeliehen), Leonardo Balerdi (war an Olympique Marseille ausgeliehen), Immanuel Pherai (war an PEC Zwolle ausgeliehen), Marius Wolf (war an den 1. FC Köln ausgeliehen)

Abgänge: Jeremy Toljan (US Sassuolo/3,5 Mio.), Lukasz Piszczek (Karriereende), Marcel Schmelzer (vereinslos), Chris Führich (war bereits zuvor an den SC Paderborn ausgeliehen/0,7 Mio.)

RB Leipzig

Zugänge: Angelino (nach Leihe von Manchester City fest verpflichtet/18 Mio.), Benjamin Henrichs (nach Leihe von AS Monaco fest verpflichtet/15 Mio.), Mohamed Simakan (Racing Straßburg/15 Mio.), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam/ablösefrei), Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb/18,8 Mio.), Joscha Wosz (aus der eigenen Jugend), Luan Candido (war an RB Bragantino ausgeliehen), Marcelo Saracchi (war an Galatasaray ausgeliehen), Ademola Lookman (war an den FC Fulham ausgeliehen)

Abgänge: Caden Clark (verliehen an New York Red Bulls), Fabrice Hartmann (verliehen an SC Paderborn), Ibrahima Konate (FC Liverpool/40 Mio.), Dayot Upamecano (FC Bayern München/42,5 Mio.), Justin Kluivert (war von der AS Rom ausgeliehen), Hannes Wolf (nach Leihe von Borussia Mönchengladbach fest verpflichtet/9,5 Mio.)

VfL Wolfsburg

Zugänge: Anselmo Garcia MacNulty (aus der eigenen Jugend), Maximilian Philipp (nach Leihe von Dynamo Moskau fest verpflichtet/7,5 Mio.), Aster Vranckx (KV Mechelen/8 Mio.), William (war an Schalke 04 ausgeliehen), Omar Marmoush (war an den FC St. Pauli ausgeliehen), Elvis Rexhbecaj (war an den 1. FC Köln ausgeliehen), Marvin Stefaniak (war an Dynamo Dresden ausgeliehen)

Abgänge: Felix Klaus (war bereits zuvor an Fortuna Düsseldorf verliehen/1,1 Mio.), Jeffrey Bruma (vereinslos)

Eintracht Frankfurt

Zugänge: Fabio Blanco Gomez (Valencia CF/ablösefrei), Diant Ramaj (1. FC Heidenheim), Christopher Lenz (1. FC Union Berlin/ablösefrei), Ali Akman (Bursaspor/ablösefrei), Danny da Costa (war an den 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen), Frederik Rönnow, Goncalo Paciencia (waren beide an Schalke 04 ausgeliehen), Dejan Joveljic (war an Wolfsberger AC ausgeliehen), Rodrigo Zalazar (war an den FC St. Pauli ausgeliehen), Nils Stendera (war an Lok Leipzig ausgeliehen)

Abgänge: Luka Jovic (war von Real Madrid ausgeliehen), Markus Schubert (war von Schalke 04 ausgeliehen), Yannick Brugger (vereinslos), Jetro Willems (vereinslos), Lukas Fahrnberger (vereinslos), Jabez Makanda (vereinslos), Dominik Kohr (Leihe an den 1. FSV Mainz 05 wurde um ein Jahr verlängert)

Bayer 04 Leverkusen

Zugänge: Joel Pohjanpalo (war an den 1. FC Union Berlin ausgeliehen), Panagiotis Retsos (war an AS Saint-Etienne ausgeliehen), Ayman Azhil (war an RKC Waalwijk ausgeliehen)

Abgänge: Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad/ablösefrei), Lars Bender , Sven Bender (beide Karriereende), Santiago Arias (war von Atletico Madrid ausgeliehen)

1. FC Union Berlin

Zugänge: Rick van Drongelen (Hamburger SV/500 Tsd.), Andreas Voglsammer (DSC Arminia Bielefeld/ablösefrei), Julius Kade (SG Dynamo Dresden/500 Tsd.), Pawel Wszolek (Legia Warschau/ablösefrei), Genki Haraguchi (Hannover 96/ablösefrei), Levin Öztunali (1. FSV Mainz 05/ablösefrei), Tymoteusz Puchacz (KKS Lech Poznan/3,5 Mio.), Rani Khedira (FC Augsburg/ablösefrei), Paul Jaeckel (SpVgg Greuther Fürth/ablösefrei), Keita Endo (nach Leihe von Yokohama F. Marinos fest verpflichtet/900 Tsd.), Suleiman Abdullahi (war an Eintracht Braunschweig ausgeliehen), Laurenz Dehl (war an Hallescher FC ausgeliehen)

Abgänge: Marius Bülter (FC Schalke 04/800 Tsd.), Tim Maciejewski (Leihe an Austria Klagenfurt wurde um ein Jahr verlängert), Lennart Moser (Leihe an Austria Klagenfurt wurde um ein Jahr verlängert), Nicolai Rapp (verliehen an SV Werder Bremen), Akaki Gogia (vereinslos), Florian Hübner (1. FC Nürnberg/ablösefrei), Christian Gentner (FC Luzern/ablösefrei), Christopher Lenz (Eintracht Frankfurt/ablösefrei), Nico Schlotterbeck (war vom SC Freiburg ausgeliehen), Taiwo Awoniyi (war vom FC Liverpool ausgeliehen), Loris Karius (war vom FC Liverpool ausgeliehen), Joel Pohjanpalo (war von Bayer 04 Leverkusen ausgeliehen), Peter Musa (war von Slavia Prag ausgeliehen)

Borussia Mönchengladbach

Zugänge: Hannes Wolf (nach Leihe von RB Leipzig fest verpflichtet/9,5 Mio.), Laszlo Benes (war an FC Augsburg ausgeliehen), Keanan Bennetts (war an Ipswich Town ausgeliehen), Andreas Poulsen (war an Austria Wien ausgeliehen), Moritz Nicolas (war an VfL Osnabrück ausgeliehen), Kouadio Kone (war an FC Toulouse ausgeliehen)

Abgänge: Ibrahima Traore (vereinslos), Oscar Wendt (IFK Göteborg/ablösefrei), Valentino Lazaro (war von Inter Mailand ausgeliehen), Julio Villalba (vereinslos), Max Grün (Viktoria Aschaffenburg/ablösefrei)

VfB Stuttgart

Zugänge: Konstantinos Mavropanos (Leihe vom FC Arsenal verlängert), Florian Müller (1. FSV Mainz 05/5 Mio.), Alou Kuol (Central Coast Mariners/ablösefrei), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahce Istanbul/ablösefrei), Nikolas Nartey (war an SV Sandhausen ausgeliehen), Pablo Maffeo (war an SD Huesca ausgeliehen), Jordan Meyer (aus der eigenen Jugend), Jakov Suver (aus der eigenen Jugend), Naouirou Ahamada (nach Leihe von Juventus Turin fest verpflichtet/1,5 Mio.)

Abgänge: Maxime Awoudja (verliehen an WSG Tirol), Nicolas Gonzalez (AC Florenz/23 Mio.), Gregor Kobel (Borussia Dortmund/15 Mio.), Gonzalo Castro (vereinslos), Marcin Kaminski (FC Schalke 04/ablösefrei)

SC Freiburg

Zugänge: Luca Itter (war an SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen), Chima Okoroji (war an SC Paderborn 07 ausgeliehen), Nico Schlotterbeck (war an 1. FC Union Berlin ausgeliehen), Florian Kath (war an 1. FC Magdeburg ausgeliehen), Patrick Kammerbauer (war an Eintracht Braunschweig ausgeliehen), Brandon Borrello (war an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen), Kiliann Sildillia, Noah Weißhaupt, Kevin Schade, Nishan Burkart, Kimberly Ezekwem, Noah Atubolu (alle aus der eigenen Jugend)

Abgänge: Carlo Boukhalfa (verliehen an SSV Jahn Regensburg), Marvin Pieringer (verliehen an FC Schalke 04), Amir Abrashi (GC Zürich/ablösefrei), Niclas Thiede (verliehen an SC Verl), Lino Tempelmann (verliehen an 1. FC Nürnberg), Chang-hoon Kwon (Suwon Samsung Bluewings/ablösefrei), Florian Müller (war vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen), Guus Til (war von Spartak Moskau ausgeliehen)

TSG Hoffenheim

Zugänge: David Raum (SpVgg Greuther Fürth/ablösefrei), Angelo Stiller (FC Bayern München/ablösefrei), Jacob Bruun Larsen (war an RSC Anderlecht ausgeliehen), Bruno Nazario (bis 31.12.21 an America Futbol Clube ausgeliehen), Lucas Riberio (bis 31.12.21 an Internacional ausgeliehen), Justin Hoogman (war an FC Utrecht ausgeliehen), Ilay Elmkies (war an ADO Den Haag ausgeliehen)

Abgänge: Ryan Sessegnon (war von Tottenham Hotspur ausgeliehen), Sebastian Rudy (war von Schalke 04 ausgeliehen), Chris Richards (war vom FC Bayern München ausgeliehen)

1. FSV Mainz 05

Zugänge: Dominik Kohr (Leihe von Eintracht Frankfurt verlängert), Anderson Lucoqui (DSC Arminia Bielefeld/ablösefrei), Ronael Pierre-Gabriel (war an Stade Brest ausgeliehen), Jonathan Meier (war an SG Dynamo Dresden ausgeliehen), Dong-won Ji (war an Eintracht Braunschweig ausgeliehen), Issah Abass (war an FC Twente Enschede ausgeliehen), Aaron Martin (war an Celta Vigo ausgeliehen), David Nemeth (aus der eigenen U23)

Abgänge: Kunde Malong (Olympiakos Piräus/1,8 Mio.), Florian Müller (VfB Stuttgart/5 Mio.), Erkan Eyibil (Antalyaspor), Marlon Mustapha (verliehen an FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling), Philipp Mwene (PSV Eindhoven/ablösefrei), Levin Öztunali (1. FC Union Berlin/ablösefrei), Dimitri Lavalee (Leihe an VV St. Truiden verlängert), Danny Latza (FC Schalke 04/ablösefrei), Robert Glatzel (war von Cardiff City ausgeliehen), Danny da Costa (war von Eintracht Frankfurt ausgeliehen)

FC Augsburg

Zugänge: Lasse Günther (FC Bayern München/ablösefrei), Frederik Winther (war an Lyngby BK ausgeliehen), Sergio Cordova (war an DSC Arminia Bielefeld ausgeliehen), Felix Götze (war an 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen), Maurica Malone (war an SV Wehen-Wiesbaden ausgeliehen), Kevin Danso (war an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen), Jozo Stanic (war an den FSV Zwickau ausgeliehen)

Abgänge: Rani Khedira (1. FC Union Berlin/ablösefrei), Julian Schieber (Karriereende), Laszlo Benes (war von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen), Marek Suchy (vereinslos)

Hertha BSC

Zugänge: Kevin-Prince Boateng (AC Monza/ablösefrei), Suat Serdar (FC Schalke 04/8 Mio.), Dennis Jastrzembski (war an Waldhof Mannheimausgeliehen), Arne Maier (war an DSC Arminia Bielefeld ausgeliehen), Davie Selke (war an SV Werder Bremen ausgeliehen)

Abgänge: Sami Khedira (Karriereende), Matteo Guendouzi (war vom FC Arsenal ausgeliehen), Nemanja Radonjic (war von Olympique Marseille ausgeliehen), Matthew Leckie (Melbourne City/ablösefrei), Eduard Löwen (verliehen an VfL Bochum)

DSC Arminia Bielefeld

Zugänge: Bryan Lasme (FC Sochaux), Florian Krüger (FC Erzgebirge Aue/ 1 Mio.), Masaya Okugawa (nach Leihe von RB Salzburg fest verplichtet/1 Mio.), Janni Serra (Holstein Kiel/ablösefrei), Sebastian Vasiliadis (SC Paderborn/ablösefrei), Noel Niemann (war an Türkgücü München ausgeliehen), Mervin Kalac (war an SV Lippstadt 08 ausgeliehen), Vladislav Cherny (aus der eigenen Jugend)

Abgänge: Can Hayri Özkan (Fortuna Düsseldorf II/ablösefrei), Andreas Voglsammer (1. FC Union Berlin/ablösefrei), Sven Schipplock (VfB Stuttgart II/ablösefrei), Reinhold Yabo (Karriereende), Anderson Lucoqui (1. FSV Mainz 05/ablösefrei), Nils Seufert (SpVgg Greuther Fürth/ablösefrei), Ritsu Doan (war von PSV Eindhoven ausgeliehen), Sergio Cordova (war vom FC Augsburg ausgeliehen), Arne Maier (war von Hertha BSC ausgeliehen), Michel Vlap (war vom RSC Anderlecht ausgeliehen), Joey Müller (FC Schalke 04 II/ablösefrei), Cebio Soukou (SV Sandhausen/ablösefrei), Joan Simun Edmundsson (Waasland-Beveren/ablösefrei)

1. FC Köln

Zugänge: Mark Uth (1. FC Köln/ablösefrei), Dejan Ljubicic (Rapid Wien/ablösefrei), Louis Schaub (war an FC Luzern ausgeliehen), Kingsley Schindler (war an Hannover 96 ausgeliehen), Tomas Ostrak (war an MFK Karvina ausgeliehen), Vincent Koziello (war an CD Nacional ausgeliehen), Marcel Risse (war an Viktoria Köln ausgeliehen), Lasse Sobiech (war an FC Zürich ausgeliehen), Anthony Modeste (war an AS Saint-Etienne ausgeliehen), Marvin Obuz (aus der eigenen Jugend)

Abgänge: Yann Aurel Bisseck (verliehen an Aarhus GF), Robert Voloder (verliehen an NK Maribor), Max Meyer (vereinslos), Emmanuel Dennis (war vom FC Brügge ausgeliehen), Birger Verstraete (Royal Antwerpen/2 Mio.), Elvis Rexhbecaj (war vom VfL Wolfsburg ausgeliehen), Ron-Robert Zieler (war von Hannover 96 ausgeliehen), Tolu Arokodare (war von Valmiera FC ausgeliehen), Marius Wolf (war von Borussia Dortmund ausgeliehen), Marco Höger (vereinslos)

VfL Bochum

Zugänge: Eduard Löwen (Leihe von Hertha BSC), Takuma Asano (vereinslos), Michael Esser (Hannover 96/ablösefrei), Patrick Osterhage (Borussia Dortmund II/ablösefrei), Christopher Antwi-Adjei (SC Paderborn/ablösefrei), Luis Hartwig (aus der eigenen Jugend), Moritz Römling, Lars Holtkamp (beide waren an den Wuppertaler SV ausgeliehen)

Abgänge: Robert Zulj (vereinslos), Patrick Drewes (SV Sandhausen/ablösefrei)

SpVgg Greuther Fürth

Zugänge: Nils Seufert (DSC Arminia Bielefeld/ablösefrei), Max Christiansen (SV Waldhof Mannheim/ablösefrei), Luca Itter (Leihe vom SC Freiburg wurde verlängert)

Abgänge: Mergim Mavraj (vereinslos), Marijan Cavar (vereinslos), Paul Jaeckel (1. FC Union Berlin/ablösefrei), David Raum (TSG Hoffenheim/ablösefrei), Sebastian Ernst (Hannover 96/ablösefrei), Alexander Lungwitz (FC Würzburger Kickers/ablösefrei)