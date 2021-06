Bundesligist FC Augsburg beginnt am 1. Juli seine Vorbereitung auf die Saison 2021/22.

Das teilte der Klub am Freitag mit. Demnach bezieht das Team von Trainer Markus Weinzierl vom 10. bis zum 18. Juli ein Trainingslager am österreichischen Walchsee. Das erste Testspiel steht bereits zuvor am 7. Juli in Heimstetten gegen Zweitligist Hamburger SV an.