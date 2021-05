"Vorstand raus", skandierten die Fans von Werder Bremen in den Tagen nach dem Abstieg vor dem Weserstadion. Die Rufe könnten vergebens gewesen sein.

Derzeit deutet in Bremen vieles darauf hin, dass die Verantwortlichen des Klubs nach dem Abstieg in ihren Ämtern bleiben. Nach SPORT1-Informationen tendieren die Klubbosse rund um Marco Bode derzeit auch dazu, dass Sportchef Frank Baumann weitermachen darf.

Anzeige

Diese Tendenz ist klar auf den Faktor Zeit zurückzuführen.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Werder läuft schon jetzt die Zeit davon

Die Verantwortlichen befinden sich schon seit Tagen in richtungsweisenden Gesprächen rund um die personelle Situation. Eine Entscheidung könnte zeitnah verkündet werden - die Zeit drängt. Am 13. August beginnt die neue Spielzeit in der zweiten Bundesliga. In rund drei Wochen könnte bereits die Vorbereitung beginnen.

In der Kürze der Zeit muss Werder einen neuen Trainer finden und einen Kader zusammenstellen, der um den direkten Wiederaufstieg mitspielen kann. Wenn nun zunächst ein neuer Sportchef gefunden werden müsste - und womöglich noch mehr Position neu besetzt werden müssten - dann würde sich jeder weitere Schritt deutlich verzögern. Ein hohes Risiko.

Werder hat den Abstieg nicht seit einiger Zeit planen können, wie es beim FC Schalke 04 der Fall war. Vor wenigen Wochen schienen die Bremer bereits gerettet zu sein. Dieser Fakt könnte nun ein Nachteil sein.

Baumann selbst sieht sich als der richtige Mann für die Mission Wiederaufstieg. Das betonte er per Liveschalte im CHECK24 Doppelpass. Es scheint als würde er noch eine Chance bekommen.

Wer wird neuer Trainer in Bremen?

Baumann machte bereits deutlich, dass Werder eine externe Lösung auf der Trainerposition wahrnehmen wird.

Nach dem Aus von Florian Kohfeldt wurden Trainer wie Edin Terzic (BVB), Ole Werner (Kiel), Stefan Leitl (Fürth) und Gerhard Struber (New York Red Bulls) gehandelt. Allesamt Trainer, für die eine Aufgabe in der 2. Bundesliga wenig attraktiv sein dürfte. Baumann und Co. werden sich ein Regal tiefer umsehen müssen.

Einen Favoriten scheint es noch nicht zu geben. Zunächst muss die Personalie Baumann geklärt sein.

DAZN gratis testen und die Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Wie könnte der Kader aussehen?

Nach dem Abstieg dürften Werder einige Spieler zu teuer sein. Die finanzielle Situation des Klubs ist ohnehin schlecht, Baumann schloss zuletzt sogar eine Insolvenz nicht aus.

Die Verträge der Spieler gelten auch für die zweite Liga. Dort kassieren sie zwischen 30 und 50 Prozent weniger Gehalt - auch das dürfte nicht jedem schmecken und so manchen zu einem Wechsel bewegen.

Niclas Füllkrug hatte zuletzt versprochen, dass er den Gang in die zweite Liga mitgehen würde. Kevin Möhwald könnte ebenfalls eine wichtige Stütze bei der Mission Wiederaufstieg sein. Hinter praktisch jedem anderen Akteur steht ein Fragezeichen.

Dass ambitionierte Spieler wie Milot Rashica den Klub verlassen werden, dürfte nahezu feststehen.