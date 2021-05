Laut Sportwettenanbieter bwin macht der 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) im Relegations-Hinspiel gegen Holstein Kiel einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Ein Heimsieg der Geißböcke ist mit der Quote 1,67 notiert, ein Erfolg des Dritten der 2. Liga mit 5,25. Bei einem Remis zahlt bwin das 3,9-Fache des Einsatzes aus. Das Rückspiel steigt am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) in Kiel.

In der Relegation eine Klasse tiefer geht bwin von einem Heimsieg des Drittliga-Dritten FC Ingolstadt gegen den VfL Osnabrück aus. Die Quote für einen Erfolg der Schanzer am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF und DAZN) liegt bei 2,3, ein Remis ist mit 3,9 notiert. Gewinnt Osnabrück, Tabellen-16. der abgelaufenen Zweitliga-Saison, zahlt der Wettanbieter das 3,2-Fache aus.