Schlechte Nachricht für Bundestrainer Joachim Löw: Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka vom deutschen Meister Bayern München hat sich bei seinem Kurzeinsatz gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (6:0) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Die Saison ist damit nach Angaben der Bayern für den 26-Jährigen beendet. Ob Goretzka bis zum ersten EM-Spiel gegen Frankreich (15. Juni) fit wird, ist offen.

Der Mittelfeldspieler war zuletzt bei Löw gesetzt. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bezieht am 25. Mai ihr Trainingslager in Seefeld/Tirol. Vor der EM stehen noch die Länderspiele gegen Dänemark (2. Juni) in Innsbruck und fünf Tage später gegen Lettland in Düsseldorf auf dem Programm. Den Kader für sein letztes Turnier wird Löw voraussichtlich am 19. Mai bekannt geben.