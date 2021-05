Der abstiegsbedrohte FC Augsburg muss im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga auf Innenverteidiger Felix Uduokhai verzichten. (Bundesliga: Die Tabelle)

Der Defensivspieler wird wegen einer Sehnenverletzung im Sprunggelenk in den kommenden Tagen operiert. Der 23-Jährige war in der vergangenen Woche im Training umgeknickt, die zunächst konservative Behandlung brachte nicht den erhofften Erfolg, teilte der FCA mit.

"Für eine Verletzung gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt. Es ist aber besonders bitter, dass ich der Mannschaft in den restlichen wichtigen Spielen in dieser Saison nicht mehr helfen kann", sagte Uduokhai, der 29 der 31 Bundesliga-Spiele in dieser Saison bestritt.

Die Augsburger sind als Tabellen-13. noch nicht gerettet. Drei Spieltage vor dem Saisonende trennen sie nur vier Punkte vom 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz. (Bundesliga: Alle Spiele und Ergebnisse)

Der Verein hatte sich in der vergangenen Woche von Trainer Heiko Herrlich getrennt, Nachfolger und Rückkehrer Markus Weinzierl gibt am Freitag (ab 20.30 Uhr im Liveticker) beim VfB Stuttgart sein Comeback auf der FCA-Trainerbank.