Robert Lewandowski hat am Samstag von Anfang an die Chance, Bundesliga-Geschichte zu schreiben und den Torrekord von Gerd Müller zu brechen. Der polnische Weltfußballer steht am vorletzten Spieltag bei der Partie des feststehenden Meisters Bayern München beim SC Freiburg in der Startelf.

Lewandowski hat bisher 39 Treffer in der laufenden Spielzeit erzielt. Der Rekord von "Bomber" Müller aus der Saison 1971/72 liegt bei 40 Toren.