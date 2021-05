Kann der FC Bayern ein weiteres Toptalent an den Klub binden?

Aktuell kämpft der deutsche Rekordmeister weiterhin um eine Verpflichtung des erst 17-jährigen Justin Che.

Wie ESPN berichtet, wird dabei immer noch über die Ablösesumme mit dem FC Dallas verhandelt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte SPORT1 darüber berichtet, dass die Münchner den US-Amerikaner fest verpflichten wollen und bereits mit Ches Berateragentur Stellar in Gesprächen sind.

Che überzeugt bei Einsätzen für Bayern II

Der FC Bayern hatte Che im Februar von Kooperationsverein Dallas per Leihe nach München geholt. Danach überzeugte der Allrounder die Münchner in seinen Partien für Bayern II in der 3. Liga. (Tabelle der 3. Liga)

Dabei sollte er zunächst gar nicht für die 2. Mannschaft auflaufen, wie Jochen Sauer, der Leiter des Bayern-Campus, ESPN sagte: "Wir hatten gehofft, ihn in unserer U-19 spielen zu lassen, aber deren Saison wurde nie fortgesetzt."

Sauer erklärte weiter: "Wir sind nun in Gesprächen, was im Sommer passieren kann. Der Spieler würde gerne bleiben und wir wollen ihn behalten."

Sollte das gelingen, wird sich zeigen, ob Che in der Bayern-Reserve zum Einsatz kommt oder sogar direkt bei Neu-Trainer Julian Nagelsmann eine Chance bei den Profis erhält.