Oliver Kahn hat verwundert auf die Aussage von Mehmet Scholl reagiert. Scholl hatte zuletzt der Bild mitgeteilt, dass sich die beiden "nicht mögen".

Kahn zeigt sich im Gespräch mit der Sport Bild darauf verwundert: "Ich dachte bis zu diesem Zeitpunkt, dass wir ein normales Verhältnis haben. Mehmet saß neben mir in der Kabine, wir haben ein Zimmer geteilt", sagte der künftige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.

Scholl bot er ein Gespräch unter Männern an: "Gerne lade ich ihn an die Säbener Straße auf einen Kaffee ein. Dann kann er mir ja sagen, was ihn stört.“

Kahn und Scholl spielten 13 Jahre lang gemeinsam für den FC Bayern. (Auch interessant: Lewandowski mit Bayern-Bekenntnis)

Oliver Kahn wird ab dem kommenden Jahr das Amt vom aktuellen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge übernehmen.