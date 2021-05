Julian Nagelsmann hat auf die Nachricht von Bayern-Trainer Hansi Flick reagiert.

Der Trainer von RB Leipzig, der im Sommer Flick beim Rekordmeister beerben wird, schilderte vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund seine Reaktion auf Flicks Worte.

Anzeige

"Ich habe mich erstmal bedankt für die Glückwünsche und gesagt, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen mal telefonieren. Und wenn er dann verkündet, was er in Zukunft macht, wird er von mir auch Glückwünsche bekommen für den nächsten Schritt - wie auch immer der dann aussieht", sagte Nagelsmann bei Sky.

Der CHECK24 Doppelpass mit Hans Meyer und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Flick gratuliert Nagelsmann

Flick hatte am Freitag gesagt, dass er Nagelsmann geschrieben hatte: "Glückwunsch, du wirst sehr viel Spaß mit dieser Mannschaft haben." (Tabelle der Bundesliga)

Zudem habe er von Nagelsmann "eine absolut positive Meinung", berichtete Flick auf der Pressekonferenz: "Er ist ein sehr guter Trainer. Ich habe ihn kennengelernt in Hoffenheim. Von daher ist es für mich so, dass er enorme Qualität hat."