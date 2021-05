Eineinhalb Jahre war Hansi Flick als Trainer für die Mannschaft des FC Bayern verantwortlich. Am heutigen Freitag gab er in dieser Position seine letzte Pressekonferenz vor einem Pflichtspiel. (Bundesliga: Der letzte Spieltag)

Mit dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Augsburg endet eine kurze, aber sehr erfolgreiche Ära des deutschen Rekordmeisters. (Bundesliga: Die Tabelle)

Wie sich der Cheftrainer sportlich verabschieden will, wie er selbst seine Zeit in München einschätzt und wie er seine Zukunft sieht, über all das sprach er bei seinem letzten großen Pressetalk bei den Bayern. Die Pressekonferenz zum Nachlesen im TICKER.

+++ Flick über den Dank der Journalisten +++

"Das freut mich sehr und ich kann das so zurückgeben. Es hat mir viel Spaß gemacht, gerade die Art und Weise, wie wir gemeinsam miteinander respektvoll umgegangen sind."

+++ Flick über die beiden größten Enttäuschungen +++

"Bei zwei Dingen war ich sehr enttäuscht. Das Pokalaus in Kiel und zweitens das Viertelfinale gegen Paris. Gerade zuhause haben wir ein fantastisches Spiel gemacht, obwohl einige Spieler gefehlt haben. Die Mannschaft hat gezeigt, was sie leisten kann. Wir hatten uns sehr, sehr viele Torchancen erarbeitet, aber leider haben wir die Tore nicht gemacht. Das war schon eine große Enttäuschung."

+++ Flick über geplante Feier +++

"Es ist noch eine Verabschiedung geplant, aber im Detail weiß ich nicht, wie es abläuft. Ich fokussiere mich auf das Spiel. Was dann passiert, da bin ich nicht involviert. Ich lasse alles auf mich zukommen."

+++ Flick über Verbindung zum Verein +++

"Ich war schon von Kindheitstagen an Bayern-Fan und werde es auch bleiben. Ich habe auch mit jedem einzelnen Spieler noch einmal gesprochen. Das war toll und ich werde ihren weiteren Weg verfolgen. Wir waren so eng, das kann man nicht wegwischen. Dafür bin ich sehr dankbar."

+++ Flick über Goretzka +++

"Er ist guter Dinge, dass er es bis zur EM schafft. Alle Daumen sind gedrückt. Er würde mit seinen Qualitäten der Nationalmannschaft gut tun."

+++ Flick über sein emotionalstes Erlebnis +++

"Das war auf jeden Fall das Turnier im letzten Jahr in Lissabon und vor allem das Finale in der Champions League. Die Emotionen im Anschluss, das gesamte Team, wie die Ersatzspieler angefeuert haben - das war überragend, wenn man das jetzt nochmal sieht. Das wird ein absolutes Highlight in meiner Karriere bleiben. Das hat mit sehr viel Spaß und Freude bereitet."

+++ Flick über seine Zukunft +++

"Ich habe mit dem DFB gesprochen. Und jeder weiß, wie ich zur Nationalmannschaft stehe. Es müssen aber immer wieder Dinge geregelt werden. Da geht es um Kleinigkeiten. Wenn es so weit ist, kann man die Dinge schnell verkünden."

+++ Flick über Müdigkeit +++

"Ich freue mich auf den Urlaub. Das sind immer schöne Wochen mit der Familie. Wir haben es auch alle verdient. Ich bin nicht so kaputt, dass ich jetzt ewig eine Auszeit brauche, null komma null. Wir haben beste Voraussetzungen in Grassau. Es wird alles für uns getan, wir haben uns sehr gut erholen können."

+++ Flick über letztes Spiel gegen Augsburg +++

"Es ist schade, dass die Zeit ohne Zuschauer zu Ende geht. Aber ich freue mich, dass Augsburg in der Liga bleibt, vor allem auch für Stefan Reuter, meinen ehemaligen Zimmerkollegen bei Bayern München."

+++ Flick über Abschied von Alaba, Martinez und Boateng +++

"Ich kann garantieren, dass jeder, der in der Lage ist zu spielen, auch spielen wird. Das ist bei den drei Spielern der Fall. Auch bei Herrmann Gerland und Miro Klose sind viele Erinnerungen und Emotionen mit diesem Verein verbunden. Wie emotional das sein wird, dafür habe ich noch kein Gefühl. Deshalb lasse ich das alles auf mich zukommen."

+++ Flick über Wehmut +++

"Ich habe die Reise genossen, die ich hier vor fast zwei Jahren begonnen habe. Ich freue mich aber auch, dass sie jetzt zu Ende geht. Mein Trainerteam und ich konnten so eine geile Mannschaft auf dem kurzen, aber sehr intensiven und erfolgreichen Weg begleiten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Mentalität zu spüren."

+++ Was folgt jetzt für Flick? +++

Einen unterschriftsreifen Vertrag des DFB als Bundestrainer hat Flick bereits vorliegen. Nach SPORT1-Informationen ist dieser mit fünf Millionen Euro Jahresgehalt dotiert. Eigentlich sollte die offizielle Verkündung nur noch eine Frage der Zeit sein. Oder zieht es ihn im letzten Moment doch noch zum FC Barcelona?

+++ Sechs Triumphe in einer Saison +++

Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal, deutscher Supercup, europäischer Supercup und Klub-WM. All das hat der FC Bayern in der Vorsaison unter Flick geholt. Mit diesem unglaublichen Erfolg hat sich der Coach schon jetzt einen besonderen Eintrag in den Geschichtsbüchern des Klubs gesichert.