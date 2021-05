Schwarz mit Highlights in Gold und einem ganz besonderen Detail - so tritt der FC Bayern in der neuen Saison auswärts auf.

Am Donnerstag präsentierte der Rekordmeister gemeinsam mit Ausrüster adidas sein neues Jersey vor. (Bundesliga: Alle Spiele und Ergebnisse)

Anzeige

Bayern-Trikot mit "Münchner Kindl"

Als besonderes Highlight ziert in jetzt das "Münchner Kindl" Bayerns Trikot. (NEWS: Alles zur Bundesliga)

Auf der Rückseite des Trikots prangt das "Münchner Kindl" ©

Mit der abgebildeten Wappenfigur der Stadt München will der Champions-League-Sieger von 2020 seine Verbundenheit zur bayrischen Heimat zeigen.

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Neues Jersey feiert Premiere am 34. Spieltag

Erstmals tragen werden die Bayern-Stars Leon Goretzka, Thomas Müller und Co. ihre neuen Kleider am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den FC Augsburg.

Alle Spieler*innen des FCB laufen ab sofort im schwarzen Auswärtstrikot auf © adidas

Neben dem "Münchner Kindl" heben sich auch die drei Streifen an der Schulter und Logos in Gold vom dunklen Trikot ab.

Feine weiße Punkte in zwei Bereich auf der Vorderseite sorgen zudem für weitere Akzente.

SPORT1 zeigt weitere Bilder des neuen Bayern-Trikots:

© adidas

© adidas

© adidas

© adidas