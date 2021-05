Er ist Bayerns Transferflüsterer!

Marco Neppe ist Chefscout beim FC Bayern München, soll zeitnah zum Technischen Direktor aufsteigen. Und das alles mit erst 34 Jahren. Der ehemalige Drittligaspieler hat sich bei Bayer Leverkusen zunächst als Scout einen Namen gemacht, seit seinem Wechsel 2014 zu den Bayern zeigt der Karrierepfeil Neppes nur in eine Richtung: nach oben.

Anzeige

Seit 2017 zieht Neppe die Fäden der Scouting-Abteilung. Einer, der maßgeblich am Aufstieg des Offenbachers beteiligt ist, ist Michael Reschke. (BERICHT: Das ist Bayerns Transfer-Guru)

Der ehemalige Technische Direktor des Rekordmeisters nahm Neppe 2014 bei seinem Wechsel aus Leverkusen mit nach München. Als Reschke 2017 zum VfB Stuttgart wechselte, machten ihm die Bayern klar: Du darfst nur gehen, wenn Neppe hier bleibt! (Bundesliga: Die Tabelle)

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Reschke: Neppe "absolute Topklasse in Europa"

Bei den Bayern war Neppe unter anderem an den Transfers von Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Niklas Süle beteiligt.

Auch beim Wechsel von Jamal Musiala, der 2019 aus der Jugend des FC Chelsea nach München kam, hatte Neppe seine Finger im Spiel. Als Technischer Direktor soll er zukünftig noch enger mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic zusammenarbeiten.

Für Reschke macht das durchaus Sinn. "Die Kombination ist für Hasan und Marco unglaublich positiv. Marco konnte in den vergangenen Jahren im Schatten von Hasan ganz wichtige Erfahrungen sammeln", erklärte der 63-Jährige im SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche." (Bundesliga: Alle Spiele und Ergebnisse)

Mario Neppe (r.) ist der Transferflüsterer beim FC Bayern © Imago

"Vom Fleiß, der Akribie und der Kompetenz und ganz speziell in Sachen Einschätzung der Spieler ist er für mich absolute Topklasse in Deutschland und Europa", schwärmte Reschke von Bayerns Chefscout, der seine ersten Schritte als nebenberuflicher Scout bei der Werkself machte.

Auch in Sachen Vereinsstrategie und komplexem Fußballdenken sei Neppe außergewöhnlich.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Reschke sicher: Neppe wird Sportdirektor

Als zukünftiger Technischer Direktor soll Neppe dann Salihamidzic entlasten und unterstützen.

"Als Sportvorstand ist man heute gar nicht mehr in der Lage, alle Klaviaturen zu spielen", erklärte Reschke. Man habe die Medien, das Umfeld der Mannschaft, das Team ums Team herum. Dazu sei man der Hauptdialogpartner für den Trainer und die anderen Vorstandskollegen, habe auch eine hohe wirtschaftliche Verantwortung.

"Darüber hinaus geht es darum, den nationalen und internationalen Spielermarkt genau zu beobachten und zu wissen, wo etwas Werthaltiges entsteht", erzählt Reschke.

Der SPORT1-Bayern-Podcast mit Jana Wosnitza und SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg © SPORT1-Grafik: Imago/SPORT1

Zudem gibt es auch Schnittstellen mit der Nachwuchsabteilung. "Es ist ein so hohes Anforderungsprofil, dass man jemanden an seiner Seite braucht, der einem einige Bereiche abnimmt oder einen in der Meinungsbildung ganz entscheidend unterstützt. Diese Rolle spielt der Marco bei den Bayern", sagte Reschke. Er sei bereits sehr stark ins aktuelle Transfergeschäft involviert.

Der Aufstieg zum Technischen Direktor dürfte lauft Reschke noch längst nicht das Ende der Fahnenstange bei Neppe sein. "Ich bin sicher, dass Marco über kurz oder lang die Position des Sportdirektors bei einem Bundesligisten einnehmen wird", erklärte der ehemalige Sportvorstand der Stuttgarter. Er sei zwar noch sehr jung für so eine Position. "Aber das Rüstzeug ist jetzt schon da. Es ist keine Frage, dass er diese Qualität hat."

Reschke traut Neppe über kurz oder lang sehr viel zu. "Von der Fußballintelligenz und vom Gespür für Menschen ist er einfach klasse. Das spielt ja auch eine ganz große Rolle."