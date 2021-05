Hat der FC Bayern das nächste Super-Talent in der MLS gefunden?

Mit Alphonso Davies verpflichtete der Rekordmeister vor zweieinhalb Jahren bereits ein Juwel aus Vancouver.

Anzeige

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Im Februar holte der Rekordmeister mit Justin Che einen 17-Jährigen vom Kooperationsverein FC Dallas per Leihe.

FC Bayern will Che fest verpflichten

Nun soll der Nachwuchsmann laut SPORT1-Informationen fest verpflichtet werden.

Der Grund: das Talent hat die Verantwortlichen überzeugt.

Sechs Partien hat Che bereits für Bayern II in der 3. Liga absolviert. In vier Begegnungen spielte er durch und agierte in der Innenverteidigung souverän. (Ergebnisse der 3. Liga)

Der Amerikaner ist ein Allrounder und kann mehrere Positionen spielen.

SPORT1 weiß: Die Gespräche mit Ches Berateragentur Stellar laufen bereits.

Der SPORT1-Bayern-Podcast mit Jana Wosnitza und SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg © SPORT1-Grafik: Imago/SPORT1

Gute Chancen dürfte der Rekordmeister jedenfalls haben. Denn: Mit Michael Reschke arbeitet dort der ehemalige Technische Direktor der Münchner. Reschke hatte den Posten von 2014 bis 2017 inne und wechselte nach einem Engagement beim FC Schalke nun seinen Beruf. (Reschke über seinen neuen Job)

Che: Wird Nagelsmann sein Förderer?

Unklar ist noch, wie der Plan des FC Bayern mit Che ist. Steigt die Reserve aus der 3. Liga ab, würde der Klub für seine Talente wohl kreative Lösungen finden müssen. (Tabelle der 3. Liga)

Oder bekommt Che als Mega-Talent unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann sogar direkt eine Chance bei den Profis?

Erstmal soll Che bei Bayern unterschreiben.