Bei der derzeitigen Rekordjagd von Robert Lewandowski stellt sich die Grundsatzfrage: Gibt es überhaupt einen besseren Stürmer?

"Einen wie Lewandowski gibt es nicht in Brasilien und auch nicht auf dieser Welt", adelt Giovane Elber den Polen in der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche": "Das ist schon wahnsinnig, wie Lewandowski in den letzten Jahren gespielt hat. Wie viele Tore er geschossen hat. Dass er immer bereit war zu spielen und fast nie verletzt war. Er verdient es, weltbester Fußballer zu sein."

Ein Lob von einem der besten Bayern-Stürmer der Geschichte wird Lewandowski bestimmt schmecken. Elber erzielte seinerzeit 258 Tore in 500 Pflichtspielen. In die Nähe des Tor-Rekords von Gerd Müller kam er aber nie. Zwei Treffer braucht Lewandowski noch, um die 40-Tore-Marke zu übertreffen. Klappt das in zwei Partien (Bundesliga: SC Freiburg - FC Bayern, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)?

Toreschießen? Elber: "Das hat man oder hat man nicht"

"Wenn er sich nicht bei den Spielen mit der Nationalmannschaft verletzt hätte, hätte er das schon längst geschafft", glaubt Elber. "Ich liebe Gerd Müller. Der hat mir so viele Sachen gezeigt, die ich auf den Platz machen soll. Und jetzt steht Lewandowski da und schafft es, seinen Rekord zu knacken. Das ist schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite freue ich mich für Robert, weil er es verdient hat."

Wenn Elber mal eine schwache Phase hatte, dann habe ihm Müller gesagt: "Giovane, mach dir keinen Kopf. Du weißt, wo das Tor steht. Du musst nur den Ball da reinschießen. Also Augen zu und durch."

Zumeist dauerte es dann nicht lange, bis der Brasilianer wieder traf. Wie erklärt sich der 48-Jährige aber einen derartigen Torrausch, wie ihn Lewandowski an den Tag legt?

"Man kann trainieren, dass man gut spielt und gewinnt. Aber das Toreschießen selbst - das hat man oder hat man nicht. Und das hat ein Lewandowski. Zu meiner Zeit war ich Torschützenkönig mit 23, 25 Toren. Heute hat Lewandowski schon über 35 Tore geschossen. Man braucht aber eine gute, gesunde und intakte Mannschaft und das Glück, dass man sich nicht verletzt."