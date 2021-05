Wohin zieht es Jérôme Boateng im Sommer?

Fest steht: Der Verteidiger muss den FC Bayern nach zehn Jahren verlassen. Der Vertrag mit dem Weltmeister von 2014 wird nicht verlängert, stattdessen will der Rekordmeister einen Umbruch in der Defensive einleiten. Die Bayern hatten bereits Mitte Februar Dayot Upamecano vom Ligakonkurrenten RB Leipzig verpflichtet.

Mit seinen 32 Jahren passt Boateng nicht mehr ins Profil der Klub-Bosse.

Wartet der Boateng-Berater die EM ab?

Dabei entwickelte sich der Innenverteidiger unter Coach Hansi Flick in den vergangenen beiden Spielzeiten wieder zur absoluten Stammkraft und fand zurück zur Topverfassung.

Auch deshalb störte Trainer Hansi Flick die Kommunikation um die Nicht-Verlängerung Boatengs - Sportvorstand Hasan Salihamidzic verkündete vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris das Aus - gewaltig.

Für Boateng stehen nun alle Türen offen. Nach SPORT1-Informationen ist aber nicht mit einer schnellen Entscheidung zu rechnen. Das verrät SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg in der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" (ab Freitag überall wo es Podcasts gibt).

Berater Damir Smoljan könnte sogar die EM abwarten. Denn: Es dürfen drei Spieler mehr als bisher beim Turnier in die Kader berufen werden.

Boateng könnte davon profitieren und erstmals seit Oktober 2018 ins DFB-Team zurückkehren und sich bei weiteren Teams in den Fokus spielen.

Boateng: Interessenten aus England und Italien

SPORT1 weiß: Interessenten aus England und Italien stehen bei dem Verteidiger längst bereit. Einer der Vereine soll Tottenham sein. (Wijnaldum-Berater mit überraschender Ansage an Bayern)

Zudem sind Klubs aus der US-amerikanischen MLS eine Option für den Defensivmann. In der Vergangenheit hatte Boateng bereits mit einem Wechsel in die USA geliebäugelt.

