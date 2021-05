Jetzt ist alles klar bei David Alaba und Real Madrid!

SPORT1 kann bestätigen, was Sky am Freitagmittag berichtete: Der Transfer des Österreichers vom FC Bayern zu den Königlichen soll noch am Freitag offiziell verkündet werden.

Alaba soll beim spanischen Topklub einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben und 12,5 Millionen Euro netto verdienen. (Die aktuellesten Gerüchte und Fakten im SPORT1-Transferticker)

Der 28-Jährige war bereits in den vergangenen Tagen in Madrid, um den Transfer einzutüten.

Alaba regelt Real-Transfer vor der EM

Für Bayerns ehemaligen Abwehr-Boss war es nach SPORT1-Informationen wichtig, das Thema noch vor der EM zu regeln. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der Fußball-EM 2021)

Mit Österreich trifft Alaba bei der Endrunde in Gruppe C auf die Niederlande, Nordmazedonien und die Ukraine. (SERVICE: Gruppen und Tabelle der Fußball-EM 2021)

"Geldgieriger Piranha!" Hoeneß schießt gegen Alaba-Berater

Sein Vertrag beim FC Bayern war zum Saisonende ausgelaufen, auf eine Verlängerung mit der Alaba-Seite um den berüchtigten Berater Pini Zahavi konnte sich der Rekordmeister nicht einigen.

FC Bayern "nicht bereit, den geforderten Preis zu bezahlen"

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte Zahavi im Zuge der Verhandlungen im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 als "geldgierigen Piranha" bezeichnet und erklärte jetzt im SPORT1-Interview noch einmal, warum man Alaba ziehen lässt. (Kahn und Hoeneß im großen SPORT1-Interview)

"Wir waren einfach nicht bereit, den geforderten Preis für ihn zu bezahlen", stellte das Aufsichtsratsmitglied klar: "Das wird auch in Zukunft so sein: Wenn Preise aufgerufen werden, die nicht darstellbar sind, dann wird's keine Vertragsverlängerung beim FC Bayern geben."