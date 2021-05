Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat Innenverteidiger Jannik Müller verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, kommt der 27-Jährige zur nächsten Saison vom slowakischen Erstligisten Dunajska Streda und erhält bei den Lilien einen Vertrag bis 2024.

"In ihm erhalten wir einen zweitligaerfahrenen Innenverteidiger, der genau in unser Anforderungsprofil passt", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann. Müller freut sich, "zur neuen Spielzeit wieder zurück in Deutschland und in der 2. Bundesliga sein zu dürfen".

Vor seinem Wechsel in die Slowakei im vergangenen Sommer war Müller sechs Jahre für Dynamo Dresden aktiv. Dabei absolvierte er unter anderem 92 Zweitliga-Spiele.