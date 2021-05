Den Meistertitel hat der FC Bayern bereits in der Tasche, aber am vorletzten Spieltag steht in der Bundesliga noch einiges auf dem Spiel.

Robert Lewandowski jagt den Torrekord von Gerd Müller. Der VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt kämpfen noch um das Ticket für die Champions League. Und im Abstiegskampf spitzt sich die Situation immer weiter zu.

Im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) wird ausführlich über die Themen des Spieltags und das Pokalfinale zwischen RB Leipzig und dem BVB diskutiert.

Großkreutz und Helmes zu Gast im CHECK24 Doppelpass

Zu Gast bei Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Laura Papendick sind Kevin Großkreutz, Ex-Spieler unter anderem von Dortmund und Weltmeister von 2014, sowie Patrick Helmes, früherer Profi unter anderem des VfL Wolfsburg, 1. FC Köln und von Bayer Leverkusen.

Komplettiert wird die Runde von SPORT1-Experte Stefan Effenberg, SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp und Marcel Schwamborn (EXPRESS)

Zugeschaltet sein wird zudem Kölns Trainer Friedhelm Funkel aus dem Quarantäne-Trainingslager im Schlosshotel Bensberg.

Die Sendung wird aufgrund der Corona-Vorschriften in Bayern aus dem Studio in Ismaning gesendet.

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.