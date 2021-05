Torjäger Robert Lewandowski mit seinem 40. Saisontor den Rekord von Gerd Müller eingestellt, zum nächsten Sieg hat es für den FC Bayern aber nicht gereicht.

Der Rekordmeister, der seit dem vergangenen Wochenende als deutscher Meister feststeht, musste sich im vorletzten Bundesligaspiel unter Trainer Hansi Flick mit einem 2:2 (1:1) beim SC Freiburg zufrieden geben. (Service: Tabelle der Bundesliga)

"Das ist eine große Ehre für mich und auch für die moderne Geschichte der Bundesliga in Deutschland", sagte Lewandowski bei Sky zu seinem Rekordtor. "Es freut mich sehr, bei so einem legendären Rekord dabei zu sein. Was Gerd gemacht hat, war unglaublich. Ich habe nie gedacht, dass ich herankommen kann und mit ihm einen Rekord halten kann. Ich bin sehr, sehr stolz. Was gerade passiert, glaube ich noch nicht, das braucht noch ein bisschen Zeit."

Lewandowski erreicht Müller-Rekord - und lässt Riesenhance aus

Lewandowski brachte die Bayern per Elfmeter in Führung (26.). Der Weltfußballer stellte damit den Torrekord von Bayern-Idol Gerd Müller aus der Saison 1971/21 ein. Nur drei Minuten später glich Manuel Gulde (29.) für die Freiburger, die zur neuen Saison ins neue Stadion umziehen wollen und voraussichtlich ihr letztes Bundesligaspiel im Schwarzwald-Stadion bestritten, aus. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER)

Nach der Pause traf Leroy Sané (53.) nach starker Vorarbeit von Thomas Müller. Kurz zuvor war das vermeintliche 2:1 der Bayern durch Serge Gnabry nach einem Super-Solo von Sané wegen einer knappen Abseitsposition nach Videobeweis annulliert worden. Die Freiburger drängen anschließend auf den Ausgleich, auf der anderen Seite ließ Lewandowski die Riesenchance auf seinen 41. Treffer aus, aus wenigen Metern Torentfernung spielte er Freiburgs Keeper Mark Flekken den Ball direkt in die Arme (78.). Kurz darauf glich Christian Günter für den SC aus (81.). (Service: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

"Ich hätte heute mindestens noch ein Tor mehr schießen können, aber vielleicht kann man so einen Rekord nicht direkt brechen. Wir haben noch ein Spiel. Ich versuche, noch mindestens ein Tor zu schießen", meinte Lewandowski.

Der Elfmeter, der Lewandowskis Rekordtor vorausging, war durchaus umstritten. Nach einer Ecke war Thomas Müller nach einem leichten Halten von Lukas Kübler zu Fall gekommen, allerdings hatte Kübler Müller auch mit dem Fuß am rechten Knöchel erwischt. Schiedsrichter Florian Badstübner hatte das Spiel zunächst weiterlaufen lassen, nach einem Hinweis des VAR und Sichtung der TV-Bilder aber doch auf Strafstoß entschieden. Lewandowski schnappte sich den Ball und verwandelte sicher.

Beim Torjubel präsentierte Lewandowski unter seinem Trikot ein Shirt mit Gerd Müllers Konterfei und dem Schriftzug: "4ever Gerd". Anschließend standen alle FCB-Spieler und die Bank der Bayern Spalier.

Bei den Bayern feierte Corentin Tolisso sein Comeback.

