Péter Gulácsi ist einer der besten Torhüter in Deutschland - und im Sommer dank einer Ausstiegsklause vergleichsweise günstig zu haben.

Für 13 Millionen Euro soll der Schlussmann von RB Leipzig zu haben sein. Als Interessenten gelten unter anderem Borussia Dortmund und internationale Topklubs wie Tottenham Hotspur. Leipzig will den Ungar aber offenbar auf jeden Fall halten, wie die Bild-Zeitung nun vermeldet.

Der Tabellenzweite der Bundesliga wolle dem verlässlichen Torhüter die Klausel abkaufen, um Klarheit zu schaffen. Demnach habe Geschäftsführer Oliver Mintzlaff die Personalie zur Chefsache erklärt und wolle Gulácsi einen neuen Vertrag anbieten.

Leipzigs neuer Trainer Jesse Marsch, der Julian Leipzig im Sommer beerben wird, soll dem Erfolgsgaranten in mehreren Telefonaten ebenfalls schon seine Wertschätzung klar gemacht haben.

In der laufenden Saison blieb Gulácsi in 20 von 44 Pflichtspieleinsätzen ohne Gegentor. Mit RB steht er am 13. Mai gegen Borussia Dortmund im Finale des DFP-Pokals. Dort steht derzeit Marwin Hitz zwischen den Pfosten - wie Backup Roman Bürki ist er aber nicht unumstritten.