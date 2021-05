Köln, Mainz, Hertha, Bielefeld: Gleich vier Abstiegskandidaten sind am Sonntag in der Fußball-Bundesliga im Einsatz.

Friedhelm Funkel will "nicht nach links oder rechts schauen", Pal Dardai setzt weiter auf seine Intuition, und Bo Svensson lässt sich von der vermeintlich guten Ausgangslage nicht täuschen: Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wollen die Trainer vorangehen - am Sonntag sind sie alle gefordert.

Anzeige

Hier zum 2. Bundesliga Liveticker: Abstiegskampf am Sonntag ab 13.30 Uhr

Im Mittelpunkt steht dabei das Duell zwischen Dardais Hertha BSC und Arminia Bielefeld (18.00 Uhr im LIVETICKER). "Du kannst da jetzt besser reingehen, mit weniger Druck", sagte Dardai mit Blick auf das jüngste 3:0 gegen den SC Freiburg, durch das die Hertha vorerst die Abstiegsplätze verlassen hat. Wegen des massiven Corona-Ausbruchs und der folgenden Quarantäne ist das Duell mit Bielefeld das dritte Pflichtspiel innerhalb von nur sechs Tagen für die Berliner. (Bundesliga: Die Tabelle)

Der CHECK24 Doppelpass mit Hans Meyer und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Ob Dardai dabei wieder "Eier" zeigen wird wie jüngst gegen Freiburg, als der Ungar seine Startelf kurzerhand auf neun Positionen umbaute? Der Trainer ließ diese Frage zunächst unbeantwortet - er machte aber keinen Hehl daraus, dass er sich über die vielen personellen Optionen, die die teure Mannschaft bietet, freut. "Gut, dass sich Hertha so einen Kader leisten kann" - und damit eben auch zahlreiche Wechsel möglich sind, sagte der Trainer lächelnd.

Bundesliga: Kampf um den Klassenerhalt

Sein Bielefelder Gegenüber Frank Kramer fühlt sich derweil in der Rolle des Außenseiters sichtlich wohl. "Wir werden auch im Kopf eine Topleistung brauchen", sagte der Trainer. Vor der Partie gegen den Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt sei die Mannschaft "lebendig und freudig", betonte er. (Bundesliga: Alle Spiele und Ergebnisse)

Einen Punkt weniger als Bielefeld hat der 1. FC Köln auf dem Konto und liegt auf Abstiegsplatz 17 - und das, obwohl sich das Team unter dem neuen Trainer Funkel zuletzt stabilisiert und zwei Siege aus drei Spielen geholt hat.

"Wir wollen uns nur auf uns konzentrieren", sagte der 67-Jährige, der vorrechnete, dass der FC mit Siegen gegen den SC Freiburg am Sonntag (13.30 Uhr im LIVETICKER), bei Hertha BSC (15. Mai) und gegen Schalke 04 (22. Mai) dem Ziel Klassenerhalt "ein ganz großes Stück näherkommen" würde. "Das Momentum, das bei uns ist, wollen wir am Sonntag auf den Platz bringen", sagte Funkel: "Dann ist die Möglichkeit da, auch gegen Freiburg zu gewinnen."

Gute Ausgangslage für Mainz

Die vermeintlich beste Ausgangslage hat der FSV Mainz 05, der aktuell ein Polster von fünf Zählern auf den Relegationsrang hat. Doch 05-Trainer Svensson, unter dessen Regie das Team aus dem Tabellenkeller auf einen Nichtabstiegsplatz geklettert ist, ist längst noch nicht zufrieden. Vor dem Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt denkt der Däne noch nicht an den möglichen vorzeitigen Klassenerhalt. "Wir gehen mit dem Spiel um wie auch mit den Spielen davor", sagte er vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Der Fokus liege "auf der Leistung und darauf, was wir tun müssen, um eine Chance gegen Frankfurt zu haben", sagte der 41-Jährige. Sein Team, das seit acht Ligaspielen ungeschlagen ist, werde "nur darauf schauen und nicht auf andere Sachen."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

1. FC Köln - SC Freiburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Hector - M. Wolf, Duda, Kainz - Andersson

Freiburg: Flekken - Lienhart, Schlotterbeck, Heintz - Schmid, Keitel, Santamaria, Günter - Jeong, Grifo - Demirovic. - Trainer

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr)

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Hinteregger - Sow, Rode - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva

Mainz: Zentner - St. Juste, Hack, Niakhate - da Costa, Kohr, Mwene - Barreiro, Boetius - Burkardt, Szalai

Hertha BSC - Arminia Bielefeld (Sonntag, 18.00 Uhr)

Berlin: Schwolow - Klünter, Stark, Boyata, Torunarigha - Ascacibar - Darida, Tousart - Cunha - Piatek, Cordoba

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui - Prietl, Maier - Okugawa - Doan, Voglsammer - Klos. Trainer: Kramer