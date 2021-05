Zweiter Matchball: Im drittletzten Spiel unter Hansi Flick kann der FC Bayern am Samstagabend Meister werden.

Er werden dem FC Bayern "ewig dankbar sein", sagte der erkennbar emotionale Flick vor dem Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem die Münchner vorzeitig die Meisterschaft feiern können.

Am Freitag war auch in der Kabine der Bayern bereits von Abschied die Rede.

In einer Ansprache an die Mannschaft habe er hervorgehoben, berichtete Flick, dass auch für drei Spieler, die "eine hervorragende Zeit, eine Ära mitgeprägt haben", die Tage in München bald gezählt sind: für David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez. Über diese drei und auch sich selbst sagte er: "Wenn man Bayern verlässt, ist das für jeden auch ein Verlust."

Bundesliga: Bayern will finalen Spiele gewinnen

Dass der Abschied angesichts des Vorsprungs von sieben Punkten auf RB Leipzig mit der Meisterschale vollzogen werden kann, ist wahrscheinlich. (Bundesliga: Die Tabelle)

Tatsächlich könnte der neunte Titelgewinn der Münchner nacheinander schon vor dem Spiel gegen Gladbach feststehen, wenn am Nachmittag Borussia Dortmund gegen Leipzig Schützenhilfe leistet. Das Spiel, versicherte Flick allerdings mit Nachdruck, "interessiert mich Nullkommanull".

Wichtig ist Flick vielmehr, dass seine Mannschaft die Saison mit drei Siegen zu Ende bringt - "das ist unser Anspruch", und dann ergebe sich das mit dem Titel auch ganz von selbst. Ein schöner Nebenaspekt wäre, könnte Robert Lewandowski (36 Saisontore) den Uralt-Rekord von Gerd Müller (40 Saisontore) einstellen oder verbessern. "Er hat es geschafft, an die Grenze zu kommen, er ist heiß auf diesen Rekord", sagte Flick.

Flick berichtet von Nachrichten der Fans

Dass weder Flick noch der 31. Meistertitel am Samstag oder beim letzten Heimspiel zwei Wochen später von den Anhängern gefeiert werden können, stimmt nicht zuletzt den Präsidenten traurig. Weshalb Herbert Hainer bereits an den Mai 2022 denkt, wie er im Bild-Podcast verriet. "Mein größter Wunsch wäre es", sagte er, "im nächsten Jahr mit unseren Fans den Titel auf dem Marienplatz zu feiern".

Das wäre dann Meisterschaft Nummer zehn nacheinander und die 32. insgesamt für die Bayern. (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Flick wird dann nicht mehr dabei sein, zumindest nicht als Trainer der Münchner - aber so ganz losgelassen wird ihn seine Ära beim Rekordmeister dann wohl noch nicht haben. Er habe, berichtete er, in den vergangenen Wochen viel Post von Fans erhalten, "das sind Briefe, die ans Herz gehen".

Auch beim Gegner steht ein Trainer-Abschied bevor, die Gefühlslage dürfte aber eine etwas andere sein. Als Marco Rose seinen Abschied zu Borussia Dortmund bekannt gab, gab es bekanntlich einen großen Aufschrei unter den Fans. Bis auf Rang zehn fiel man in der Folge zurück, mittlerweile ist es zumindest wieder Platz sieben. Auf den Sechsten fehlten vor dem Spieltag vier Punkte.

Bayern vs Gladbach: die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram

Bayern - Gladbach - die Daten zum Spiel:

Anpfiff: 18.30 Uhr

Spielort: Allianz Arena (München)

Letzte Begegnung: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern 3:2 (Bundesliga, 15. Spieltag 2020/21)

