Bayer Leverkusen hat sich für einen Trainer für die neue Saison entschieden.

Nach SPORT1-Informationen wird Gerardo Seoane ab Sommer neuer Trainer der Werkself! Der Schweizer steht aktuell noch bei den Young Boys Bern unter Vertrag, mit denen er in den vergangenen drei Jahren Meister und 2020 Pokalsieger wurde.

Leverkusen wird ab Mittwoch bekannt geben, dass Seoane neuer Cheftrainer wird. Der 42-Jährige wird einen Zwei-Jahres-Vertrag erhalten. Bayer wird wegen einer Klausel etwa eine Million Euro zahlen, da Seoanes Kontrakt in Bern noch bis 2023 lief.

Wolfs Zeit als Chef endet

Aktuell sitzt bei Bayer noch Hannes Wolf auf der Trainerbank. Der 40-Jährige wurde nach der Trennung von Peter Bosz vom DFB ausgeliehen, hat die Verantwortlichen aber offenbar nicht nachhaltig von sich überzeugt.

Seoane galt auch bei Borussia Mönchengladbach, die sich für Adi Hütter entschieden, und Eintracht Frankfurt, die noch auf Trainersuche sind, als Kandidat.

Seoane ärgerte Leverkusen

In der Schweiz wurde der ehemalige Mittelfeldspieler, der bei Bern 2018 auf Hütter folgte, zwei Mal zum Trainer des Jahres gewählt. In der laufenden Saison kegelte Seoane, der auch einen spanischen Pass besitzt, Leverkusen mit Bern im Sechzehntelfinale aus der Europa League (4:3, 2:0).

In der Vergangenheit hatte er bereits sein Interesse an der Bundesliga signalisiert. "Die Bundesliga hat für jeden Spieler und Trainer in der Schweiz eine große Anziehungskraft", verriet er im Juni 2020 bei SPORT1 – ergänzte damals auch: "Meine Aufgabe ist sehr spannend und noch nicht zu Ende."

Jetzt ist Seoane, der sechs Sprachen spricht, bereit für den nächsten Schritt.