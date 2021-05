Auch Miroslav Klose verlässt den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Nach Trainer Hansi Flick kündigte auch dessen Assistent Klose (42) an, die Bayern zum Saisonende zu verlassen. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 läuft im Sommer aus.

"Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan", sagte Klose, der vor wenigen Tagen die Prüfung zum Fußball-Lehrer bestanden hat, in einem kicker-Interview. Dies wisse auch Bayern-Vorstand Oliver Kahn: "Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde."

Anzeige

Für seine unmittelbare Zukunft gebe es mehrere spannende Optionen: "Ich bin mir sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird, was ich in der kommenden Saison machen werde."