Der FC Bayern nimmt für das vorletzte Spiel in dieser Saison noch einmal einen Torwartwechsel vor.

Für Stammkeeper Manuel Neuer rückt Alexander Nübel in der Partie beim SC Freiburg am Samstag zwischen die Pfosten.

Flick über Nübel: "Er wird spielen"

"Ja, er wird morgen spielen", antwortete Trainer Hansi Flick bei der Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage.

Für Nübel ist es das erste Bundesliga-Spiel überhaupt für den deutschen Rekordmeister.

Der 24-Jährige war bislang nur in zwei Champions-League-Spielen gegen Atlético Madrid und Lazio Rom sowie im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren zum Einsatz gekommen.