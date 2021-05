Der 1. FC Köln bangt vor dem Kellerduell um seinen Kapitän!

Jonas Hector konnte auch einen Tag vor dem Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC Berlin nicht am Training der Geißböcke teilnehmen. Sein Einsatz gegen die Berliner wird somit zur Zitterpartie. (Hertha BSC - 1. FC Köln, Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Hector reist mit nach Berlin

Der zuletzt starke Hector hatte sich bei der 1:4-Niederlage gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende eine Risswunde am Bein zugezogen, mit der er die ganze Woche nicht trainieren konnte. Hector reiste allerdings mit der Mannschaft nach Berlin. (Die Tabelle der Bundesliga)

Ein Sieg gegen die Berliner wäre eminent wichtig für die auf Platz 17 stehenden Kölner. Und ein Einsatz des Kapitäns auch. Denn mit etwas Pech kann der Abstieg der Kölner bereits am Samstag feststehen. Bei einer Niederlage und gleichzeitigen Siegen der Konkurrenten Arminia Bielefeld (gegen Hoffenheim) und Werder Bremen (in Augsburg) wäre der Gang in die 2. Liga besiegelt.