Friedhelm Funkel verpasst einen Sieg bei seinem Trainer-Debüt für den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln - zumindest, wenn es nach den Wett-Quoten geht. Bei einem Sieg der abstiegsbedrohten Kölner im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen zahlt Wettanbieter bwin das 5,75-fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg von Bayer ist mit einer Quote von 1,55 am wahrscheinlichsten.