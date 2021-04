Stürmer Mark Uth steht dem Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 nach mehr als zwei Monaten wieder zur Verfügung. "Er konnte alle Übungen mitmachen und ist dabei stabil geblieben. Ich bin froh, dass wir in der Offensive jetzt mehr Optionen haben", sagte Trainer Dimitrios Grammozis vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Uth hatte zuletzt am 6. Februar beim 0:3 gegen RB Leipzig für Schalke gespielt und war seither wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel ausgefallen.

Bereit für einen Einsatz ist auch Klaas-Jan Huntelaar, der am Samstag beim 1:2 bei Bayer Leverkusen erstmals seit seit Rückkehr im Winter von Beginn an gespielt und auch getroffen hatte. "Er hat bewiesen, wie wichtig er für eine Mannschaft sein kann und welche Qualitäten er besitzt. Er ist auch in diesem Alter immer noch ein Top-Spieler. Mit der Motivation, die er tagtäglich zeigt, ist er ein Vorbild", sagte Grammozis.