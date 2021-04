Fußball-Abonnementchampion Bayern München geht beim Sportwettenanbieter bwin als klarer Favorit in das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05. Bei einem Sieg wäre der neunte Meisterschaftstriumph des FC Bayern perfekt. Die Siegquote für die Rheinhessen liegt bei 11,00.

Borussia Dortmund reist mit einer Siegquote von 2,15 als Favorit zum VfL Wolfsburg (Quote 3,10). Bayer Leverkusen (Quote 2,30) will mit drei Punkten gegen Eintracht Frankfurt (Quote 3,00) die theoretische Chance auf die Champions League wahren.

Nach dem 2:1 gegen Leipzig reist der 1. FC Köln am Freitag (20.30/DAZN) mit leichten Vorteilen (Quote 2,50) zum FC Augsburg (Quote 2,85). Arminia Bielefeld (Quote 6,25) ist dagegen trotz vier Spielen ohne Niederlage im Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach (Quote 1,53) Außenseiter.