Hansi Flick hat in Wolfsburg für ein Beben gesorgt, das auch in München mehr als nur spürbar war. (BERICHT: Gespräch ohne Salihamidzic! So lief Flicks Entscheidung)

Mit seiner Ankündigung, aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag bereits in diesem Sommer herauszuwollen, hat er für einen echten Hammer gesorgt, der den FC Bayern noch eine ganze Weile beschäftigen wird.

Gleiches gilt für die Fans des deutschen Rekordmeisters. Flick ist unter den Anhängern des FC Bayern enorm beliebt, ein vorzeitiges Aus des Coaches wäre für sie daher ein bitteres Szenario. (SERVICE: Die Reaktionen zum Flick-Beben)

SPORT1-User bei Flick gespalten

Doch noch ist es nicht soweit, denn die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters müssen Flicks Wunsch zunächst noch entsprechen. SPORT1 hat die User daher gefragt, ob die Bayern ihren Erfolgscoach gehen lassen sollen. Die Meinung? Gespalten!

52 Prozent der SPORT1-User wählte die Antwort, dass die Bayern Flick gehen lassen sollten, da er so viel für den Klub getan hat (Stand: Samstag, 23 Uhr).

48 Prozent würden den 56-Jährigen aber nicht ziehen lassen, da keine bessere Alternative zur Verfügung steht. (BERICHT: Matthäus bei Flicks Zukunft "sicher")

Wie sehen Sie es? Stimmen sie hier ab!