Nach dem besiegelten Abstieg von Schalke 04 sind Spieler und Mitarbeiter in der Nacht von einzelnen Fans offenbar körperlich attackiert worden.

"Bei allem verständlichen Frust und aller nachvollziehbaren Wut über den Abstieg in die 2. Bundesliga: Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der vergangenen Nacht aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen. Der Club verurteilt dieses Verhalten aufs Schärfste und stellt sich selbstverständlich vor seine Mitarbeiter", erklärte der Verein am Mittwochmorgen in einer Stellungnahme.

Nach der Rückkehr vom Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld, das Schalke 0:1 verloren hatte, hatte es laut Klubangaben an der Arena auf Schalke "einen kurzfristig zustande gekommenen Austausch zwischen Profi-Mannschaft und Fangruppierungen gegeben". (Tränen-Interview von Asamoah)

In der Stellungnahme heißt es weiter: "Im Rahmen dieses Aufeinandertreffens haben aus der Menge einzelne, bislang nicht zuzuordnende Personen Grenzen überschritten, die für den FC Schalke 04 nicht verhandelbar sind."

Schalke hat nach eigenen Angaben "mit der Aufarbeitung des Vorfalls bereits begonnen". Bis zur Aufklärung der Vorkommnisse will der Verein keine weiteren Kommentare zu diesem Thema abgeben.

Nach 30 Jahren Erstligazugehörigkeit steht Schalkes Abstieg nach einer katastrophalen Saison seit Dienstagabend fest. (REAKTIONEN: Stimmen zum Schalke-Abstieg)