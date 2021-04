Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München stellt bei der Personalie Hansi Flick eine zeitnahe Lösung in Aussicht. "Wir haben vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in Mainz zusammensetzen", sagte Rummenigge im Interview mit der Bild am Sonntag.

Zum Thema Ablösesumme für den Trainer erklärte der 65-Jährige: "Wenn wir Hansis Wunsch entsprechen sollen, müssen alle Parteien gemeinsam eine Lösung finden, mit der auch der FC Bayern zufrieden ist." Flick sei immerhin ein "Trainer, der mit uns Historisches erreicht hat und mit dessen Arbeit wir sehr glücklich sind."

Anzeige

Flick (Vertrag bis 2023) hatte seinen Abschiedswunsch vergangene Woche öffentlich gemacht. Der 56-Jährige gilt als Topkandidat für den Bundestrainer-Posten als Nachfolger von Joachim Löw.

Zudem nahm Rummenigge Sportdirektor Hasan Salihamidzic in Schutz. Der Umgang der Öffentlichkeit mit dem 44-Jährigen sei "nicht fair". Entscheidungen über Transfers und Kaderfragen "treffen wir beim FC Bayern gemeinsam mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat ? und der Trainer ist dabei genauso eingebunden", so Rummenigge.