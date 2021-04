Angreifer Yussuf Poulsen wird Bundesligist RB Leipzig am Samstag bei Werder Bremen (15.30 Uhr im LIVETICKER) womöglich fehlen. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, kann der 26-Jährige in den kommenden Tagen nur individuell trainieren, ein Einsatz in der Hansestadt sei offen.

DFB-Pokal-Viertelfinale Jahn Regensburg – Werder Bremen: Mittwoch, 7. April, ab 17.30 Uhr LIVE bei SPORT1 im TV und im STREAM - mit ausführlichen Vor- und Nachberichten und "Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live"

Anzeige

Der dänische Nationalspieler war im Topspiel am vergangenen Samstag gegen Bayern München (0:1) in der Schlussphase eingewechselt worden. Nach nur 15 Minuten musste Poulsen das Spielfeld angeschlagen wieder verlassen.