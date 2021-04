Bundesligist TSG Hoffenheim droht beim Gastspiel beim FC Augsburg der Ausfall von Toptorschütze Andrej Kramaric. Hinter dessen Einsatz stehe "ein Fragezeichen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß auf der virtuellen Pressekonferenz.

Die Sprunggelenksverletzung des Angreifers sei bei der kroatischen Nationalmannschaft "erneut aufgebrochen. Er ist leicht umgeknickt. Wenn er wieder hier ist, müssen wir sehen, wie es genau ausschaut". Im letzten Länderspiel der Kroaten hatte der 29-Jährige bereits passen müssen.

Generell plagen die Kraichgauer enorme Personalsorgen. Weiterhin fehlen fünf Langzeitverletzte, zudem sind neben Kramaric auch Kevin Vogt (Wade), Sargis Adamyan (Oberschenkel), Munas Dabbur (späte Rückkehr nach Länderspiel), Ishak Belfodil (Rücken) und Marco John (Hüftbeuger) für Samstag fraglich.

Dennoch nimmt Hoeneß sein Team angesichts von nur noch sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz in die Pflicht. "Wir müssen punkten", sagte der 38-Jährige: "Wir wollen uns in eine Situation bringen, die Saison sorglos zu beenden."

Allerdings warte in Augsburg eine anspruchsvolle Aufgabe. Es werde "ganz wichtig, nicht in Rückstand zu geraten", sonst fühle sich der FCA in seiner defensiven Spielweise "noch mehr" bestätigt, führte Hoeneß aus: "Wir müssen es schaffen, dass sie durchs Ergebnis gefordert sind, etwas offensiver zu spielen."