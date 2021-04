Werder Bremen muss im Auswärtsspiel bei Union Berlin auf Abwehrspieler Milos Veljkovic verzichten.

Der serbische Nationalspieler hat bei der 0:1-Niederlage am Mittwoch gegen den FSV Mainz 05 einen Nasenbeinbruch erlitten. Dies teilten die Hanseaten am Donnerstag, zwei Tage vor der Partie in der Hauptstadt, mit.

Damit werden die Defensivoptionen für Trainer Florian Kohfeldt weiter weniger, auch Ömer Toprak fehlt wochenlang aufgrund eines Muskelfaserrisses. Bei Veljkovic ist ein Einsatz im Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am 30. April aber nicht ausgeschlossen.