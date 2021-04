Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seine Trainersuche abgeschlossen. Vom Ligakontrahenten Eintracht Frankfurt wechselt Adi Hütter an den Niederrhein und tritt im Sommer die Nachfolge von Marco Rose an. Dies teilten beide Vereine am Dienstag mit. Gladbach nutzte eine Ausstiegsklausel in Hütters Vertrag bei der Eintracht und stattete den Österreicher mit einem Dreijahresvertrag aus.