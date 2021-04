Er soll bleiben, aber will er das auch selbst?

Der FC Bayern möchte den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Eric Maxim Choupo-Moting unbedingt verlängern. Der 32 Jahre alte Stürmer ist für einen Verbleib in München offen. Doch es gibt einen Haken.

SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg sagt im neuen Podcast "Meine Bayern-Woche": "Vereine aus dem Inland, aber vor allem aus dem Ausland sind an ihm interessiert. Darunter Topklubs. Choupo-Moting fühlt sich sehr wohl in München, will aber regelmäßig spielen. Die Backup-Rolle hinter Robert Lewandowski reicht ihm auf Dauer nicht."

FC Bayern: Zieht Choupo-Moting weiter?

Vor der Saison wurde der 53-malige Nationalspieler Kameruns (13 Tore) als Ersatz für Lewandowski geholt. Seit dessen Bänderdehnung im rechten Knie spielt er regelmäßig und traf zuletzt zweimal gegen seinen Ex-Verein Paris St. Germain – beim Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League.

Kehrt Weltfußballer Lewandowski zurück, möglicherweise übernächsten Samstag im Heimspiel gegen Mainz 05, droht Choupo-Moting wieder die Bank. Auf Dauer ist ihm dieser Platz zu wenig.

Dass er trotz seiner Beliebtheit wechselwillig ist, zeigt seine Vergangenheit: Der gebürtige Hamburger spielte u.a. in Paris, Stoke City, auf Schalke, in Mainz, Nürnberg, Hamburg und auf St. Pauli.

Gespräche stehen an

Bis Saisonende am 22. Mai soll eine Entscheidung fallen. Konkrete Gespräche zwischen seinem Management und dem FC Bayern sollen bald folgen.

In der laufenden Saison absolvierte Choupo-Moting 1071 Pflichtspielminuten. Dabei erzielte er sieben Tore und lieferte einen Assist. Im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg wird er wieder in der Startelf stehen.

